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Один дрон Shahed-136 ударил по Днепру, повредил админздание – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 07:47
Один дрон Shahed-136 ударил по Днепру, повредил админздание – ОВА - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: Wikipedia)
дополнено

Ночью 3 мая во время российской атаки иранскими дронами Shahed-136, один беспилотник ударил по Днепру, повредил административное здание. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его информации, ночью силы воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью семь дронов.

"Но один Shahed-136 все же достиг цели. В Днепре повреждено админздание. Возник пожар. Огонь уже потушили. Жители города не пострадали", – написал Лысак.

Он добавил, что на месте взрыва продолжают работать спасатели, последствия атаки уточняются.

ДОПОЛНЕНО в 08:10. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью, 3 мая, в 03:50 в результате попадания БпЛА типа Shahed-131/136 возник пожар частного домовладения на территории населенного пункта Куцурубской громады. Возгорание было оперативно ликвидировано подразделением ГСЧС. Пострадавших нет.

Второй дрон-камикадзе, направленный по Николаевской области, уничтожен силами обороны.

Наталія Медведєва
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