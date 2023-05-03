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Ночью 3 мая во время российской атаки иранскими дронами Shahed-136, один беспилотник ударил по Днепру, повредил административное здание. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его информации, ночью силы воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью семь дронов.

"Но один Shahed-136 все же достиг цели. В Днепре повреждено админздание. Возник пожар. Огонь уже потушили. Жители города не пострадали", – написал Лысак.

Он добавил, что на месте взрыва продолжают работать спасатели, последствия атаки уточняются.

ДОПОЛНЕНО в 08:10. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью, 3 мая, в 03:50 в результате попадания БпЛА типа Shahed-131/136 возник пожар частного домовладения на территории населенного пункта Куцурубской громады. Возгорание было оперативно ликвидировано подразделением ГСЧС. Пострадавших нет.

Второй дрон-камикадзе, направленный по Николаевской области, уничтожен силами обороны.

В ночь на 3 мая север, центр, восток и частично юг Украины перенесли атаку России дронами-камикадзе типа Shahed; в нескольких городах и областях, начиная ориентировочно с полуночи, слышали взрывы.

КГВА сообщила утром, что все дроны-камикадзе Shahed, которыми ночью 3 мая Россия атаковала Киев, сбили силы ПВО.

По информации Воздушных сил, Россия применила 26 дронов Shahed-136/131, из них сбито 26.

Наталія Медведєва

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