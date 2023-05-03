Ночью над Украиной ПВО уничтожили 21 дрон Shahed – Воздушные силы

Во время ночной атаки России по Украине, силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили 21 иранский дрон Shahed. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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"Сегодня ночью уничтожен 21 "шахед"! Всем спасибо за боевую работу", – написал Олещук.

В Воздушных силах дополнили, что российские оккупанты атаковали Украину с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.

Всего оккупанты применили 26 ударных дронов Shahed-136/131.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БпЛА. Применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг", – говорится в сообщении.

В ночь на 3 мая север, центр, восток и частично юг Украины перенесли атаку России дронами-камикадзе типа Shahed; в нескольких городах и областях, начиная ориентировочно с полуночи, слышали взрывы.

КГВА сообщила утром, что все дроны-камикадзе Shahed, которыми ночью 3 мая Россия атаковала Киев, сбили силы ПВО.

Наталія Медведєва

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