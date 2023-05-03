Ночью над Украиной ПВО уничтожили 21 дрон Shahed – Воздушные силы
Во время ночной атаки России по Украине, силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили 21 иранский дрон Shahed. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.
"Сегодня ночью уничтожен 21 "шахед"! Всем спасибо за боевую работу", – написал Олещук.
В Воздушных силах дополнили, что российские оккупанты атаковали Украину с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.
Всего оккупанты применили 26 ударных дронов Shahed-136/131.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БпЛА. Применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг", – говорится в сообщении.
- В ночь на 3 мая север, центр, восток и частично юг Украины перенесли атаку России дронами-камикадзе типа Shahed; в нескольких городах и областях, начиная ориентировочно с полуночи, слышали взрывы.
- КГВА сообщила утром, что все дроны-камикадзе Shahed, которыми ночью 3 мая Россия атаковала Киев, сбили силы ПВО.
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