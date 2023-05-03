Все дроны-камикадзе Shahed, которыми ночью 3 мая Россия атаковала Киев, сбили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"В этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, рашисты, как обычно, использовали иранские БПЛА Shahed", – говорится в сообщении КГВА.

Отмечается, что, по предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели.

"Данные оперативной сводки на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется", – сообщили в КГВА.

СПРАВКА. Ракетные, бомбовые и дрон-атаки оккупантов в апреле происходят на фоне подготовки Сил обороны к контрнаступлению. Одной из наибольших проблем на начало мая 2023-го на фоне отказа союзников . Ракетные, бомбовые и дрон-атаки оккупантов в апреле происходят на фоне подготовки Сил обороны к контрнаступлению. Одной из наибольших проблем на начало мая 2023-го на фоне отказа союзников передать ВСУ истребители F-16 с ракетами класса "воздух-воздух" являются корректируемые в полете авиабомбы РФ. Этими боеприпасами большой мощности враг все чаще "засыпает" прифронтовую 20-30-километровую полосу. ВСУ еще не нашли эффективное противоядие против этих УАБов. Военно-политическое руководство Украины настаивает, что только наличие F-16 вместе многими батареями современных ЗРК вдоль линии фронта решит эту проблему.

В ночь на 3 мая север, центр, восток и частично юг Украины перенесли атаку России дронами-камикадзе типа Shahed и, возможно, ракетами; в нескольких городах и областях, начиная ориентировочно с полуночи, слышали взрывы.

Наталія Медведєва

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