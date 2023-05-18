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Вночі окупанти били по Києву ракетами Х-101/555: всі цілі знищено, уламки впали в кількох районах

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 06:30
Вночі окупанти били по Києву ракетами Х-101/555: всі цілі знищено, уламки впали в кількох районах - Фото
Мобільна ''протишахедна'' група ППО ЗСУ (фото - Генштаб)

Вночі російські окупанти знову атакували Київ ракетами. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі знищені. Про це повідомляє КМВА.

Атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА, повідомили в адміністрації.

За даними КМВА, уламки ракет впали у Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі – там було загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована. В решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах наразі немає. До медиків звернень поки не було.

  • 17 травня російські окупанти обстріляли Херсонську область — у Зеленівці на правому березі Дніпра загинула дитина. 

Читайте також: У Росії нібито заарештували за держзраду розробника ракет Х-47 "Кинджал"

Вадим Ребрина
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