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В России якобы арестовали за госизмену разработчика ракет Х-47 "Кинжал"

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 21:45
В России якобы арестовали за госизмену разработчика ракет Х-47
Ракета "Кинжал" (Фото: Википедия)

В России был задержан третий ученый новосибирского Института теоретической и прикладной механики, занимавшегося созданием "гиперзвуковых" ракет. Его и еще двух разработчиков якобы подозревают в госизмене, сообщает российская газета The Moscow Times.

Отмечается, что речь идет о разработчике Валерии Звегинцеве, который работал в "крупнейшем научном центре" оборонной промышленности РФ. Его задержали 16 мая "по подозрению в госизмене".

Его коллег Анатолия Маслова и Александра Шиплюка арестовали в августе 2022 года по подозрению в госизмене. Они более 10 лет занимались разработкой "гиперзвуковых" ракет, пишет издание.

Вместе в Сибирском отделении Российской академии наук арестовано 16 ученых.

Российский диктатор Владимир Путин объявил о создании в России "гиперзвукового" оружия в 2018 году. Тогда же он рассказал об образцах: противокорабельной ракете "Циркон" и межконтинентальной баллистической ракете с планирующим блоком "Авангард".

Также Путин заявлял, что "гиперзвуковой" ракетный комплекс "Кинжал" "гарантированно преодолевает" не только существующие, но и перспективные системы ПВО и ПРО, отмечает издание.

В Кремле не комментируют задержание ученых, занимавшихся "гиперзвуковым" оружием.

  • 6 мая 2023 года Воздушные силы ВСУ подтвердили первое уничтожение российской "гиперзвуковой" ракеты "Кинжал".
  • Ночью 16 мая в Воздушных силах сообщили о сбитии всех шести ракет "Кинжал", летевших на Киев.
  • 17 мая в ВСУ сообщили, что американский комплекс Patriot работал в автоматическом режиме во время сбивания "Кинжалов".

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Артём Джерипа
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