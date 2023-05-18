Повітряні сили: Навіть якщо на Patriot є якісь пошкодження, їх відновлять. Комплекс працює

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що навіть якщо на системі протиповітряної оборони Patriot є якісь пошкодження, їх відновлять. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, він здивований, чому американська преса публікує анонімну інформацію про нібито пошкодження Patriot у Києві.

"Ми дотримуємось усіх стандартів НАТО і кажемо, що не коментуємо. Потім американська преса дає таку інформацію. Я вже казав, що Patriot неможливо знищити одним "Кинджалом", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що комплекс працює і, можливо, працював і під час атаки росіян у ніч проти 18 травня.

"Навіть якщо там будуть якісь пошкодження, то я думаю, що вони будуть відновлені. Прошу всіх зберігати спокій", — резюмував спікер ПС.

Раніше в Міністерстві оборони РФ заявили, що нібито "знищили" п'ять пускових установок Patriot у Києві. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав це "мілітарним камеді".

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