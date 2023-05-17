У Шойгу заявили об "уничтожении" пяти пусковых Patriot в Киеве. Подоляк: Милитарное камеди

В министерстве обороны РФ заявили, что якобы "уничтожили" пять пусковых установок системы противовоздушной обороны Patriot в Киеве. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "милитарным камеди".

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Вечером 17 мая российские пропагандистские ресурсы распространили заявление Минобороны РФ о том, что оккупанты якобы "уничтожили" пять пусковых установок Patriot во время ракетной атаки 16 мая.

В эфире национального телемарафона Подоляк сказал, что военное ведомство страны-агрессора не имеет и никогда не имело объективной информации.

"Это такое милитарное камеди, которое распространяет пропагандистские нарративы, не более того. Воспринимать всерьез, что они говорят, не стоит", – заявил советник главы ОП.

Он отметил, что ложь Москвы понятна не только Украине, но и западным союзникам.

"На их заявления просто не нужно обращать внимания", – резюмировал Подоляк.

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