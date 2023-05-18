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Patriot, який був пошкоджений, вже відремонтований і повністю функціональний – Пентагон

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 21:28
Patriot, який був пошкоджений, вже відремонтований і повністю функціональний – Пентагон - Фото
Сабріна Сінгх (фото – скриншот з відео)

Пошкоджена внаслідок російської ракетної атаки на Київ система ППО Patriot вже відремонтована та повернулася на бойове чергування. Про це заявила на брифінгу речник Пентагону Сабріна Сінгх.

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Відповідаючи на запитання журналіста про стан комплексу ППО Patriot, який був пошкоджений під час ракетної атаки Росії на Київ 16 травня, Сінгх сказала, що може підтвердити, що установка "справді зазнала пошкоджень, проте вона вже відремонтована і повністю функціональна".

Сінгх відмовилася відповідати на запитання, чи була установка Patriot пошкоджена внаслідок влучення ракети або якось інакше, і запропонувала з усіма запитаннями щодо конкретних обставин використання переданих Україні систем ППО звертатися "безпосередньо до українців".

18 травня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що навіть якщо на системі протиповітряної оборони Patriot "є якісь пошкодження, їх відновлять".

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Сергій Бережний
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