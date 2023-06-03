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Надо 50 батарей Patriot, чтобы "выключить" России возможность запугивать – Зеленский

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03.06.2023, 16:50
Надо 50 батарей Patriot, чтобы
Patriot (фото - ЕРА)

Для полноценной защиты гражданского населения от некоторых видов российских ракет Украине нужно 50 батарей Patriot. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

"На сегодняшний день единственное оружие, которое способно останавливать некоторые виды ракет РФ, которые она применяет по нашему гражданскому населению, школам, инфраструктуре, энергетической системе… Единственная система в мире – это Patriot <…> Есть оружие, которое просто выключает России возможность запугивать десятки миллионов людей. Реальность следующая – 50 батарей Patriot, и люди в большинстве своем не будут гибнуть", – сказал Зеленский.

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СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.

По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийпвоPatriotвоенная помощь
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