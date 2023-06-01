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Зеленский: Пока у нас нет F-16, нужна коалиция "Патриотов"

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 18:53
Зеленский: Пока у нас нет F-16, нужна коалиция
Владимир Зеленский (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Украине необходимо дожить до того момента, когда она получит современные западные истребители, которые укрепят систему противовоздушной обороны. Пока нет F-16, необходимо создать коалицию "Патриотов". Об этом президент Владимир Зеленский сказал на брифинге в Румынии.

Президент отметил, что с помощью комплексов ПВО Patriot Украина может сбивать любые российские ракеты. 

"До истребителей еще надо дожить. И мы это сделаем обязательно. Не потерять много людей. И поэтому очень важно иметь защиту. Почему Patriot? Потому что Patriot показали всему миру, как это работает. Мы сбиваем любой вид ракет Российской Федерации", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это очень важный вывод для защиты всего мира и Европы.

Президент заявил, что Украина предлагает создать "небесный щит" для всего европейского континента, начиная с украинской территории, потому что здесь обстановка самая опасная.

"Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше "Патриотов". Вот и ответ. И поэтому нам нужна коалиция "Патриотов",  –заявил Зеленский.

Наталья Медведева
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