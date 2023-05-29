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Удар по Киеву. Предварительно, ПВО сбила все баллистические ракеты — администрация

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 12:46
Удар по Киеву. Предварительно, ПВО сбила все баллистические ракеты — администрация - Фото
Киев (Фото: скриншот с видео)

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила все баллистические ракеты, которыми Россия атаковала Киев днем 29 мая. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, противник бил баллистическим вооружением — это уже 16-я атака на столицу с начала мая.

Он отметил, что россияне сменили тактику — после ряда ночных ударов они атаковали Киев днем. 

Предварительно, все воздушные цели были успешно уничтожены силами ПВО, попаданий в городе не допущено. 

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 мая.

В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью 29 мая российские оккупанты ударили по военному объекту в Хмельницкой области: выведено из строя пять летательных аппаратов.

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица

Дмитрий Гриниченко
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