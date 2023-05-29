Удар по Киеву. Предварительно, ПВО сбила все баллистические ракеты — администрация
По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила все баллистические ракеты, которыми Россия атаковала Киев днем 29 мая. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
По словам начальника КГВА Сергея Попко, противник бил баллистическим вооружением — это уже 16-я атака на столицу с начала мая.
Он отметил, что россияне сменили тактику — после ряда ночных ударов они атаковали Киев днем.
Предварительно, все воздушные цели были успешно уничтожены силами ПВО, попаданий в городе не допущено.
Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 мая.
В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью 29 мая российские оккупанты ударили по военному объекту в Хмельницкой области: выведено из строя пять летательных аппаратов.
- Ночью 28 мая 2023 года РФ рекордно атаковала "шахедами" Киев и другие места. По данным ГШ, 58 дронов из 59 были сбиты. Например, так. Над Киевом и на подлете к столице сбито "более 40". ВСУ пояснили, что "шахедами" РФ пытается запутать ПВО.
- Министр обороны Резников заявил о "стопроцентной" эффективности переданных Британией крылатых ракет Storm Shadow.
- Посмотрите видео, как украинский дрон прилетел в "Тигр" оккупантов, а еще один – в лобовое стекло грузовика россиян.
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