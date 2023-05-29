Удар по Киеву. Предварительно, ПВО сбила все баллистические ракеты — администрация

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила все баллистические ракеты, которыми Россия атаковала Киев днем 29 мая. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, противник бил баллистическим вооружением — это уже 16-я атака на столицу с начала мая.

Он отметил, что россияне сменили тактику — после ряда ночных ударов они атаковали Киев днем.

Предварительно, все воздушные цели были успешно уничтожены силами ПВО, попаданий в городе не допущено.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 мая.

В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью 29 мая российские оккупанты ударили по военному объекту в Хмельницкой области: выведено из строя пять летательных аппаратов.

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