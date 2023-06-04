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Працює ППО у центрі України, вибухи чують у передмісті Кропивницького. Київ сьогодні спить

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 03:41
Працює ППО у центрі України, вибухи чують у передмісті Кропивницького. Київ сьогодні спить - Фото
Наслідки ракетного удару на півдні України (ілюстративне фото - LIGA.net)

Вночі 4 червня армія держави-терориста РФ здійснює чергову повітряну атаку на Україну із використанням далекобійних ракет та, можливо, дронів-камікадзе Shahed-136. У Кропивницькому чують вибухи – роботу протиповітряної оборони та перехоплення повітряних цілей.

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До 01:35 ночі тривогу оголошено на половині території України – тієї, що ближче до РФ. Таке відбувається зазвичай під час пуску ракет із бортів над Каспійським морем. Офіційної інформації про це, однак, немає.

До 01:50 "почервоніла" Київська область, столиця, і далі на захід.

02:21. Тривога підібралася до найзахідніших областей.

02:35. Все, "червона" вся Україна.

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02:56. Київська обласна військова адміністрація: "Підвищена загроза ворожої атаки з повітря. Сили ППО вже працюють".

03:20. Все ще незвично тихо у Києві.

03:25. У передмісті Києва спостерігали роботу "нібито ППО, але без звуку". Офіційних повідомлень, що це було за світлове явище, немає. Спалахи бачили три співрозмовники.

03:27. Робота ППО під Кропивницьким. Гучно, пише співрозмовник LIGA.net в передмісті.

03:48–03:50. Місцеві пабліки на Дніпропетровщині пишуть про вибухи, проте наші джерела у Дніпрі та передмісті нічого не чули і підтвердити цю інформацію не можуть.

Новина доповнюється...

Поки йде оновлення інформації, перегляньте відео, як "Порошенко" знищив з повітря позашляховик російських окупантів.

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Євген Пилипенко
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