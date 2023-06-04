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Работает ПВО в центре Украины, взрывы слышат в пригороде Кропивницкого. Киев сегодня спит

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 03:41
Работает ПВО в центре Украины, взрывы слышат в пригороде Кропивницкого. Киев сегодня спит - Фото
Последствия ракетного удара на юге Украины (иллюстративное фото — LIGA.net)

Ночью 4 июня армия государства-террориста РФ осуществляет очередную воздушную атаку на Украину с использованием дальнобойных ракет и, возможно, дронов-камикадзе Shahed-136. В Кропивницком слышат взрывы — работу противовоздушной обороны и перехваты воздушных целей.

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К 01:35 ночи тревога объявлена на половине территории Украины – той, что ближе к РФ. Такое происходит обычно при пуске ракет с бортов над Каспийским морем. Официальной информации об этом, однако, нет.

К 01:50 "покраснела" Киевская область, столица, и далее на запад.

02:21. Тревога подобралась к самым западным областям.

02:35. Все, "красная" вся Украина.

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02:56. Киевская областная военная администрация: "Повышена угроза вражеской атаки с воздуха. Силы ПВО уже работают".

03:20. Все еще непривычно тихо в Киеве.

03:25. В пригороде Киева наблюдали работу "вроде ПВО, но без звука". Официальных сообщений, что это было за световое явление, нет. Вспышки видели три собеседника.

03:27. Работа ПВО под Кропивницким. Громко, пишет собеседник LIGA.net в пригороде.

03:48–03:50. Местные паблики в Днепропетровской области пишут о взрывах, однако наши источники в Днепре и пригороде ничего не слышали и подтвердить эту информацию не могут.

Новость дополняется...

Пока идет обновление информации, посмотрите видео, как "Порошенко" уничтожил с воздуха внедорожник российских оккупантов.

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Євген Пилипенко
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