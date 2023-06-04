Работает ПВО в центре Украины, взрывы слышат в пригороде Кропивницкого. Киев сегодня спит

Ночью 4 июня армия государства-террориста РФ осуществляет очередную воздушную атаку на Украину с использованием дальнобойных ракет и, возможно, дронов-камикадзе Shahed-136. В Кропивницком слышат взрывы — работу противовоздушной обороны и перехваты воздушных целей.

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К 01:35 ночи тревога объявлена на половине территории Украины – той, что ближе к РФ. Такое происходит обычно при пуске ракет с бортов над Каспийским морем. Официальной информации об этом, однако, нет.

К 01:50 "покраснела" Киевская область, столица, и далее на запад.

02:21. Тревога подобралась к самым западным областям.

02:35. Все, "красная" вся Украина.

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02:56. Киевская областная военная администрация: "Повышена угроза вражеской атаки с воздуха. Силы ПВО уже работают".

03:20. Все еще непривычно тихо в Киеве.

03:25. В пригороде Киева наблюдали работу "вроде ПВО, но без звука". Официальных сообщений, что это было за световое явление, нет. Вспышки видели три собеседника.

03:27. Работа ПВО под Кропивницким. Громко, пишет собеседник LIGA.net в пригороде.

03:48–03:50. Местные паблики в Днепропетровской области пишут о взрывах, однако наши источники в Днепре и пригороде ничего не слышали и подтвердить эту информацию не могут.

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Последняя ночь весны-2023 была тихой в плане воздушных атак по тылам, в отличие от многих майских, однако "тревожный" месяц для киевлян перешел в аналогичный июнь: бойцы ПВО снова сбивали ночью 2 июня ракеты и дроны-камикадзе РФ в столице. Ночью 3 июня в Киеве было тихо.

Почему Россия взялась за Киев? Возможный ответ – в разборе "Охота на Patriot".

Вечером 3 июня РФ ударила, вероятно, баллистической ракетой между двух двухэтажных жилых домов в пригороде Днепра, под завалами люди.

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