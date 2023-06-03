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В Днепре прогремел взрыв, объявлена тревога

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 20:45
В Днепре прогремел взрыв, объявлена тревога - Фото
Днепр (Скриншот с видео)
дополнено

В Днепре вечером 3 июня прогремел взрыв, после чего в областном центре была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает журналист LIGA.net, который находится в городе.

Тревога в Днепре и области объявлена с 20:34, взрыв прозвучал незадолго до этого.

Тревога объявлена также в Запорожской и Донецкой областях.

Официальных сообщений насчет взрыва от властей Днепра и области пока нет.

ДОПОЛНЕНО В 21:03. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал днепрян оставаться в безопасных местах до конца тревоги, и помнить, что враг тщательно мониторит сеть, поэтому не нужно публиковать фото и видео делать ПВО или последствий обстрелов.

Воздушная тревога тем временем "добралась" и до Харьковской области.

Оксана Житнюк
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войнавзрывднепр
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