В Днепре прогремел взрыв, объявлена тревога

дополнено

В Днепре вечером 3 июня прогремел взрыв, после чего в областном центре была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает журналист LIGA.net, который находится в городе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Тревога в Днепре и области объявлена с 20:34, взрыв прозвучал незадолго до этого.

Тревога объявлена также в Запорожской и Донецкой областях.

Официальных сообщений насчет взрыва от властей Днепра и области пока нет.

ДОПОЛНЕНО В 21:03. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал днепрян оставаться в безопасных местах до конца тревоги, и помнить, что враг тщательно мониторит сеть, поэтому не нужно публиковать фото и видео делать ПВО или последствий обстрелов.

Воздушная тревога тем временем "добралась" и до Харьковской области.

Днем 26 мая в Днепре раздался взрыв, оккупанты ударили ракетой "Искандер" по больнице и ветклинике.

Зеленский показал видео последствий удара по больнице в Днепре.

Ракетный удар по Днепру 26 мая унес жизни четырех мирных украинцев.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.