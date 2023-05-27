Удар по больнице в Днепре. РФ била ракетой "Искандер", Москва называла ее "высокоточной"
Ракетный удар по поликлинике в Днепре 26 мая наносился ракетой типа "Искандер". Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что россияне нанесли два удара по Днепру 26 мая — ночью враг выпустил по областному центру семь ракет из комплексов С-300 и С-400.
Уже днем оккупанты ударили по поликлинике, использовав ракету типа "Искандер".
Отметим, что данную ракету в Москве неоднократно называли "высокоточной". В результате удара два человека погибли, 31 был ранен.
Ранее президент Владимир Зеленский обнародовал видео последствий удара захватчиков по поликлинике в Днепре.
22 мая 2023 года Днепр перенес массированный удар – РФ применяла несколько типов ракет и дроны-камикадзе.
- В ночь на 26 мая оккупанты массированно ударили по Днепру и области ракетами и дронами.
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