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Удар по больнице в Днепре. РФ била ракетой "Искандер", Москва называла ее "высокоточной"

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 07:01
Удар по больнице в Днепре. РФ била ракетой
Последствия удара по больнице в Днепре (Фото: EPA)

Ракетный удар по поликлинике в Днепре 26 мая наносился ракетой типа "Искандер". Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что россияне нанесли два удара по Днепру 26 мая — ночью враг выпустил по областному центру семь ракет из комплексов С-300 и С-400.

Уже днем оккупанты ударили по поликлинике, использовав ракету типа "Искандер". 

Отметим, что данную ракету в Москве неоднократно называли "высокоточной". В результате удара два человека погибли, 31 был ранен. 

СПРАВКА. "Искандер" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).

Читайте также: ВСУ: Россия запустила по Украине 17 ракет Х-101, С-300/С-400 и 31 дрон. Есть 15 прилетов

Дмитрий Гриниченко
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