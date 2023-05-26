ВСУ: Россия запустила по Украине 17 ракет Х-101, С-300/С-400 и 31 дрон. Есть 15 прилетов

Российские оккупанты запустили по Украине 17 ракет и 31 дрон-камикадзе Shahed-136 в ночь на 26 мая. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что очередная атака противника началась в 22:00 25 мая и закончилась в 05:00 26 мая — в этот раз фокус атаки сместился на восток, россияне били по критической и военной инфраструктуре.

Захватчики запустили 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Каспийского моря, семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района временно оккупированного Токмака, а также 31 дрон Shahed-136 с севера и юга.

Противовоздушная оборона сбила все 10 крылатых ракет, 23 ударных БпЛА, а также две разведывательных беспилотника "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

Попадания БПЛА и нескольких ракет С-300/С-400 зафиксированы в Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что противовоздушная оборона сбила все ракеты, которые летели на столицу. Обломки упали на торговый центр в Оболонском районе и частный дом в Шевченковском районе.

В Днепре есть серьезные разрушения транспортного предприятия и раненый.

Ночью 8 мая 2023-го в небе над Киевской областью и столицей разбита рекордная атака из 35 "шахедов", которую "перебила" атака в ночь на 25 мая – 36 дронов.

Вечером 25 мая в сети появились фото и видео взрывов якобы из временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

Ночью 22 мая Днепр перенес массированный удар: применялись несколько типов ракет и дроны-камикадзе. Вот последствия.

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