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ВСУ: Россия запустила по Украине 17 ракет Х-101, С-300/С-400 и 31 дрон. Есть 15 прилетов

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 08:37
ВСУ: Россия запустила по Украине 17 ракет Х-101, С-300/С-400 и 31 дрон. Есть 15 прилетов - Фото
Запуск ракеты С-400 (Фото: EPA)

Российские оккупанты запустили по Украине 17 ракет и 31 дрон-камикадзе Shahed-136 в ночь на 26 мая. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил. 

Военные заявляют, что очередная атака противника началась в 22:00 25 мая и закончилась в 05:00 26 мая — в этот раз фокус атаки сместился на восток, россияне били по критической и военной инфраструктуре. 

Захватчики запустили 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Каспийского моря, семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района временно оккупированного Токмака, а также 31 дрон Shahed-136 с севера и юга. 

Противовоздушная оборона сбила все 10 крылатых ракет, 23 ударных БпЛА, а также две разведывательных беспилотника "Орлан-10" и "Мерлин-ВР". 

Попадания БПЛА и нескольких ракет С-300/С-400 зафиксированы в Харьковской и Днепропетровской областях. 

Ранее военная администрация Киева сообщила, что противовоздушная оборона сбила все ракеты, которые летели на столицу. Обломки упали на торговый центр в Оболонском районе и частный дом в Шевченковском районе. 

В Днепре есть серьезные разрушения транспортного предприятия и раненый. 

Читайте также: Ночной ракетный удар по Днепру, Киевская ПВО также работала. Краснодар проснулся от взрыва

Дмитрий Гриниченко
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