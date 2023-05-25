Воздушные силы: Россия ночью атаковала Украину 36 дронами Shahed-136. Целью был запад

Украинская противовоздушная оборона сбила 36 дронов-камикадзе Shahed-136, которые были запущены россиянами в ночь на 25 мая. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, бойцы ПВО показали стопроцентный результат, уничтожив все 36 ударных беспилотников оккупантов.

Он отметил, что БПЛА сбивались в центральных, западных и южных областях Украины.

Противник запускал дроны с северного и южного направлений. В командовании ВС заявили, что вероятными целями были объекты военной и критической инфраструктуры в западных регионах.

В ночь на 25 мая Россия запустила дроны-камикадзе против Украины, в Киевской области работала противовоздушная оборона, после чего тревога сместилась на запад Украины. Посреди ночи оккупанты ударили ракетами по Харькову или пригороду.

Военная администрация Киева сообщила, что все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева во время ночной атаки со стороны России, были уничтожены.

Читайте также: Сегодня состоится "Рамштайн-12". Обсудят усиление ПВО и F-16

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.