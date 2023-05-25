UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воздушные силы: Россия ночью атаковала Украину 36 дронами Shahed-136. Целью был запад

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 08:08
Воздушные силы: Россия ночью атаковала Украину 36 дронами Shahed-136. Целью был запад - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Украинская противовоздушная оборона сбила 36 дронов-камикадзе Shahed-136, которые были запущены россиянами в ночь на 25 мая. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

По его словам, бойцы ПВО показали стопроцентный результат, уничтожив все 36 ударных беспилотников оккупантов.

Он отметил, что БПЛА сбивались в центральных, западных и южных областях Украины. 

Противник запускал дроны с северного и южного направлений. В командовании ВС заявили, что вероятными целями были объекты военной и критической инфраструктуры в западных регионах. 

В ночь на 25 мая Россия запустила дроны-камикадзе против Украины, в Киевской области работала противовоздушная оборона, после чего тревога сместилась на запад Украины. Посреди ночи оккупанты ударили ракетами по Харькову или пригороду.

Военная администрация Киева сообщила, что все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева во время ночной атаки со стороны России, были уничтожены.

Читайте также: Сегодня состоится "Рамштайн-12". Обсудят усиление ПВО и F-16 

    Дмитрий Гриниченко
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    войнапвовоздушные силыНиколай ОлещукShahed-136дроны-камикадзе
    Еще по теме

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
     