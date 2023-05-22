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Днепр. Оккупанты нанесли удар по пожарной части, ранен спасатель – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 09:41
Видео: ГСЧС
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Ночью, 22 мая, во время массированной ракетной атаки по Украине, российские оккупанты нанесли удар по пожарной аварийно-спасательной части в Днепре, в результате чего ранен один спасатель. Видео опубликовал глава ГСЧС Сергей Крук.

"Уничтожать подразделения ГСЧС – это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали", – написал он.

Фото: ДСНС Дніпро

В результате удара разрушены три здания, уничтожены более 20 единиц техники, пострадал один спасатель.

Фото: ДСНС Дніпро

Ранее местные власти заявляли, что над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре крылатые ракеты, однако есть попадания, и, как следствие, пострадавшие.

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Милана Головань
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