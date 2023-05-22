Ночью, 22 мая, во время массированной ракетной атаки по Украине, российские оккупанты нанесли удар по пожарной аварийно-спасательной части в Днепре, в результате чего ранен один спасатель. Видео опубликовал глава ГСЧС Сергей Крук.
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"Уничтожать подразделения ГСЧС – это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали", – написал он.
В результате удара разрушены три здания, уничтожены более 20 единиц техники, пострадал один спасатель.
Ранее местные власти заявляли, что над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре крылатые ракеты, однако есть попадания, и, как следствие, пострадавшие.
- Поздно вечером 16 мая 2023 года РФ нанесла ракетный удар по Николаеву.
- Вечером 17 мая под ракетным ударом находились Одесса и пригород.
- Ночью 18 мая оккупанты били по Киеву и Украине ракетами Х-101/555: ВСУ заявили, что все они перехвачены.
- Вечером 21 мая в Одессе слышали взрыв.
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