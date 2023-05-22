Вночі, 22 травня, під час масованої ракетної атаки по Україні, російські окупанти завдали удару по пожежній аварійно-рятувальній частині у Дніпрі, внаслідок чого поранено одного рятувальника. Відео опублікував глава ДСНС Сергій Крук.

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"Знищувати підрозділи ДСНС – це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі", – написав він.

Внаслідок удару зруйновано три будівлі, знищено понад 20 одиниць техніки, постраждав один рятувальник.

Раніше місцева влада заявляла, що над Дніпропетровською областю збили 15 дронів та чотири крилаті ракети, проте є влучання, і, як наслідок, постраждалі.

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