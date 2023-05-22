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Дніпро. Окупанти завдали удару по пожежній частині, поранено рятувальника – фото, відео видео

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22.05.2023, 09:41
Відео: ДСНС
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Вночі, 22 травня, під час масованої ракетної атаки по Україні, російські окупанти завдали удару по пожежній аварійно-рятувальній частині у Дніпрі, внаслідок чого поранено одного рятувальника. Відео опублікував глава ДСНС Сергій Крук.

"Знищувати підрозділи ДСНС – це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі", – написав він.

Фото: ДСНС Дніпро

Внаслідок удару зруйновано три будівлі, знищено понад 20 одиниць техніки, постраждав один рятувальник.

Фото: ДСНС Дніпро

Раніше місцева влада заявляла, що над Дніпропетровською областю збили 15 дронів та чотири крилаті ракети, проте є влучання, і, як наслідок, постраждалі.

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Мілана Головань
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