Атакован ракетами Николаев, тревога в половине областей Украины

Поздно вечером 16 мая армия государства-террориста РФ нанесла ракетный удар по Николаеву. Об этом сообщили два источника LIGA.net в городе.

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"По Николаеву прилетело. Аж в подвале волной шатало", – сообщил один из собеседников.

Связанный с военными и местной администрацией Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил в 23:09, что "были пуски предварительно "Калибров".

Взрывы прогремели около 23:13-23:14 вечера на фоне объявленной за несколько минут до того тревоги.

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23:26. На сейчас "красные" следующие области:

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Ночью 16 мая 2023 года РФ атаковала Киев 18 ракетами разных типов: среди них было 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 3 ракеты из "Искандера" и/или ЗРК С-400. Воздушные силы утверждают, что все их сбила ПВО. Вот последствия. Советник главы ОП Подоляк считает, что таким образом Москва "приветствовала" визит спецпредставителя Китая "по миру" в столицу.

Канал CNN со ссылкой на "анонимного официального представителя США" сообщил о якобы "повреждении" ЗРК, но в Белом доме это не могут подтвердить. Спикер ВС ВСУ Игнат на вопрос о "пораженном" ЗРК Patriot сказал: "Оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники".

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