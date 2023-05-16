UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк: Ракетными обстрелами Киева РФ "поздравила" спецпредставителя Китая

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 11:12
Подоляк: Ракетными обстрелами Киева РФ
Михаил Подоляк (Фото: Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на ночную ракетную атаку россиян по Киеву: "издевательский смех с российским акцентом". Таким образом, россияне "поздравили" спецпредставителя Китая, написал он в Twitter.

"И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: "Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"… И чуть позже: "Крылато приветствуем "миротворческую" миссию специального представителя КНР в Киеве", – написал Подоляк.

Советник отметил, что это уже восьмая попытка россиян масштабно атаковать Киев за май. Для нее были привлечены баллистические и крылатые ракеты и дроны.

Специальный представитель Китая Ли Хуэй должен посетить Киев 16 мая с официальным визитом в рамках турне для обсуждения "политического урегулирования" войны России против Украины.

  • Ночью 16 мая 2023 года Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву: сообщалось о "мелком дожде обломков" во время атаки россиян и перехватов противоракетами.
  • Главнокомандующий Залужный сообщил, что РФ атаковала Киев 18 ракетами, шесть из которых были Х-47 "Кинжал", однако ПВО сбила все цели.
  • В КГВА заявили, что российская атака была "исключительной" по своей плотности: "максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени".

Читайте также: ВСУ: Все шесть ракет Х-47 "Кинжал" летели на Киев. Государственные объекты в приоритете у россиян

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китайвойнаракетный обстрелмихаил подолякЛи Хуэй
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 