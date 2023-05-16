Подоляк: Ракетными обстрелами Киева РФ "поздравила" спецпредставителя Китая

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на ночную ракетную атаку россиян по Киеву: "издевательский смех с российским акцентом". Таким образом, россияне "поздравили" спецпредставителя Китая, написал он в Twitter.

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"И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: "Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"… И чуть позже: "Крылато приветствуем "миротворческую" миссию специального представителя КНР в Киеве", – написал Подоляк.

Советник отметил, что это уже восьмая попытка россиян масштабно атаковать Киев за май. Для нее были привлечены баллистические и крылатые ракеты и дроны.

Специальный представитель Китая Ли Хуэй должен посетить Киев 16 мая с официальным визитом в рамках турне для обсуждения "политического урегулирования" войны России против Украины.

Ночью 16 мая 2023 года Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву: сообщалось о "мелком дожде обломков" во время атаки россиян и перехватов противоракетами.

Главнокомандующий Залужный сообщил, что РФ атаковала Киев 18 ракетами, шесть из которых были Х-47 "Кинжал", однако ПВО сбила все цели.

В КГВА заявили, что российская атака была "исключительной" по своей плотности: "максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени".

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