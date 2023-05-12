Спецпредставитель Китая едет в Киев, Москву, Берлин и Париж "мирить" Россию с Украиной
Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил, что специальный представитель КНР по вопросам Евразии посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Этот визит состоится для обсуждения "политического урегулирования" войны России против Украины, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на брифинг.
"С 15 мая посол Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии, посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для общения со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса", – заявил Вэньбинь.
КНР направила посла Ли в Украину после разговора президента Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином.
Ранее спецпредставитель работал послом Китая в Москве в течение 10 лет. Он получил две награды от российского диктатора Владимира Путина.
- 27 марта 2023 года в МИД Китая сообщили, что отправят в Украину представителя, который "хорошо осведомлен и может помочь мирным переговорам".
- 5 мая Министр иностранных дел КНР Цинь Ган встретился с главой дипломатического ведомства РФ Лавровым и заявил, что КНР будет поддерживать "связь и координацию" по вопросу войны России против Украины.
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