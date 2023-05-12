Спецпредставитель Китая едет в Киев, Москву, Берлин и Париж "мирить" Россию с Украиной

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил, что специальный представитель КНР по вопросам Евразии посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Этот визит состоится для обсуждения "политического урегулирования" войны России против Украины, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на брифинг.

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"С 15 мая посол Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии, посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для общения со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса", – заявил Вэньбинь.

КНР направила посла Ли в Украину после разговора президента Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином.

Ранее спецпредставитель работал послом Китая в Москве в течение 10 лет. Он получил две награды от российского диктатора Владимира Путина.

27 марта 2023 года в МИД Китая сообщили, что отправят в Украину представителя, который "хорошо осведомлен и может помочь мирным переговорам".

5 мая Министр иностранных дел КНР Цинь Ган встретился с главой дипломатического ведомства РФ Лавровым и заявил, что КНР будет поддерживать "связь и координацию" по вопросу войны России против Украины.

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