Китай отправит в Украину того, кто "хорошо осведомлен и может помочь мирным переговорам"
В министерстве иностранных дел Китая заявили, что в Украину поедет тот, кто "хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам". Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует Компартия Китая.
По ее словам, информация о визите специального посланника Пекина по евразийским делам в Украину будет обнародована отдельно.
"Посланником будет кто-то, кто хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам", — сказала Мао Нин.
Дипломат отметила, что Китай "продолжит сотрудничество с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании".
Также она заявила, что КНР приветствует назначение нового посла Украины в Пекине Павла Рябикина и "готова сделать его исполнение максимально удобным".
Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место пустовало с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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