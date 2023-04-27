Китай отправит в Украину того, кто "хорошо осведомлен и может помочь мирным переговорам"

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что в Украину поедет тот, кто "хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам". Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует Компартия Китая.

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По ее словам, информация о визите специального посланника Пекина по евразийским делам в Украину будет обнародована отдельно.

"Посланником будет кто-то, кто хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам", — сказала Мао Нин.

Дипломат отметила, что Китай "продолжит сотрудничество с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании".

Также она заявила, что КНР приветствует назначение нового посла Украины в Пекине Павла Рябикина и "готова сделать его исполнение максимально удобным".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

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Дмитро Гриниченко

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