Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина

Представителем Китая, которого Пекин направит в Украину для "возможности политического урегулирования" войны, станет Ли Хуэй, который 10 лет был послом в России. Об этом сообщила представитель МИД КНР Хуа Чунин.

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Дипломат заявила, что от Китая в Киев поедет специальный представитель по делам Евразии, чтобы попытаться "найти возможности политического урегулирования" войны РФ против Украины.

Должность представителя КНР по евразийским делам занимает Ли Хуэй, который был послом Пекина в Москве в 2009-2019 годах.

Кроме этого, в 1981-1985 годах он работал в посольстве Китая в СССР. Китайский дипломат имеет две награды от диктатора Владимира Путина — в 2006 году он получил благодарность главы Кремля "за большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества между РФ и КНР".

Также в 2019 году Путин наградил его "Орденом Дружбы" "за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Дмитро Гриниченко

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