UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 16:42
Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина - Фото
Владимир Путин и Ли Хуэй (Фото: ресурс оккупантов)

Представителем Китая, которого Пекин направит в Украину для "возможности политического урегулирования" войны, станет Ли Хуэй, который 10 лет был послом в России. Об этом сообщила представитель МИД КНР Хуа Чунин.

Дипломат заявила, что от Китая в Киев поедет специальный представитель по делам Евразии, чтобы попытаться "найти возможности политического урегулирования" войны РФ против Украины. 

Должность представителя КНР по евразийским делам занимает Ли Хуэй, который был послом Пекина в Москве в 2009-2019 годах.

Кроме этого, в 1981-1985 годах он работал в посольстве Китая в СССР. Китайский дипломат имеет две награды от диктатора Владимира Путина — в 2006 году он получил благодарность главы Кремля "за большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества между РФ и КНР".

Также в 2019 году Путин наградил его "Орденом Дружбы" "за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Читайте также: Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место пустовало с 2021 года 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Китай переговоры Ли Хуэй владимир путин си цзиньпин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 