Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина
Представителем Китая, которого Пекин направит в Украину для "возможности политического урегулирования" войны, станет Ли Хуэй, который 10 лет был послом в России. Об этом сообщила представитель МИД КНР Хуа Чунин.
Дипломат заявила, что от Китая в Киев поедет специальный представитель по делам Евразии, чтобы попытаться "найти возможности политического урегулирования" войны РФ против Украины.
Должность представителя КНР по евразийским делам занимает Ли Хуэй, который был послом Пекина в Москве в 2009-2019 годах.
Кроме этого, в 1981-1985 годах он работал в посольстве Китая в СССР. Китайский дипломат имеет две награды от диктатора Владимира Путина — в 2006 году он получил благодарность главы Кремля "за большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества между РФ и КНР".
Также в 2019 году Путин наградил его "Орденом Дружбы" "за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей".
Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
- В марте 2023 года у президента США Байдена говорили, что Вашингтон призывал Пекин к разговору с Зеленским – как публично, так и в приватных беседах.
- 23 апреля посол Китая во Франции Лю Шай повторил пропагандистский тезис РФ, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", и что Крым "изначально принадлежал России" и "был подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Хрущевым. Пекин официально отреагировал.
- 25 апреля президент Чехии Павел заявил, что Китай не может быть посредником между Россией и Украиной, так как "заинтересован в затягивании войны".
Читайте также: Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место пустовало с 2021 года
Комментарии