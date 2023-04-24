Китай "классически" отреагировал на заявления своего посла о Крыме и странах бывшего СССР
В министерстве иностранных дел Китая отреагировали на заявления своего посла во Франции Лу Шайе, который сказал, что временно оккупированный Крым якобы "изначально принадлежал России", заявив, что Пекин уважает суверенитет всех стран. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует Компартия Китая.
По ее словам, позиция Китая "последовательна и ясна".
"Китай уважает суверенную независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы устава ООН", — сказала Мао Нин.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.
- Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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