Китай "классически" отреагировал на заявления своего посла о Крыме и странах бывшего СССР

В министерстве иностранных дел Китая отреагировали на заявления своего посла во Франции Лу Шайе, который сказал, что временно оккупированный Крым якобы "изначально принадлежал России", заявив, что Пекин уважает суверенитет всех стран. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует Компартия Китая.

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По ее словам, позиция Китая "последовательна и ясна".

"Китай уважает суверенную независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы устава ООН", — сказала Мао Нин.

Ранее в интервью французскому телевидению Лу Шайе повторил пропагандистский тезис Москвы о том, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, по которому вступал бы в силу их статус суверенных стран".

Также он сказал, что Крым якобы "изначально принадлежал России" и был "подарен Украине" руководителем СССР в 1953-1964 годах Никитой Хрущевым.

Дмитро Гриниченко

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