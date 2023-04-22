Китайский дипломат поставил под сомнение статус Крыма. В Украине отреагировали

Посол Китая во Франции Лу Шайе в эфире французского телеканала LCI назвал Крым "изначально российским" и поставил под вопрос суверенитет постсоветских стран. Об этом сообщает Крым.Реалии. На заявление китайского дипломата уже отреагировали в Украине и Эстонии.

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Как сообщает издание, отвечая на вопрос ведущего, считает ли он Крым украинским, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему". После этого Шайе заявил, что Крым был "российским изначально", но не уточнил, какое именно "начало" имеет в виду.

Также Шайе заявил, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку "нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны".

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко написал в Twitter:

"Тут или очевидные проблемы с географией, или такие заявления противоречат позиции Пекина "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН". Тестовый вопрос "Чей Крым?", как всегда, показателен. В следующий раз хорошо бы спросить "Чей Владивосток?". Советской империи больше не существует. История движется дальше", – написал Омельченко.

Министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу комментариев китайского дипломата. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкна.

13 апреля The New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона написала, что разведка России сообщала, будто Китай одобрил передачу вооружений Москве.

В отчете американской разведки, который является частью более 100 секретных документов, опубликованных недавно в интернете, говорится, что российская террористическая организация Группа Вагнера в начале этого года безрезультатно пыталась купить оружие у Китая.

Вадим Ребрина

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