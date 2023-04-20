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Утечка в Пентагоне. "Группа Вагнера" обращалась к Китаю с запросом об оружии – FT

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 17:38
Утечка в Пентагоне.
Си Цзиньпин и Путин (Фото: EPA)

Российская террористическая организация "Группа Вагнера" в начале этого года безуспешно пыталась купить оружие у Китая. Об этом говорится в отчете американской разведки, который является частью более чем 100 секретных документов, опубликованных в интернете 21-летним военнослужащим Национальной гвардии Массачусетса, сообщает Financial Times.

Прямой запрос "Группы Вагнера" к Китаю свидетельствует о некоторой уверенности, что Пекин будет открыт для вооружения Москвы, отмечается в документе.

Но по состоянию на начало января Китай "не отправлял [Вагнеру] никакого оружия, даже для испытаний, и не имел контактов с [Вагнером] по поставкам оружия", говорится в отчете.

США публично заявляли, что Китай рассматривает возможность снабжения России летальным вооружением.

Также чиновники, ответственные за российскую военную промышленность, присутствовали во время государственного визита Си Цзиньпина в Москву в прошлом месяце. Эти встречи вызвали обеспокоенность среди западных официальных лиц по поводу того, что Китай может быть близок к оказанию России помощи в ее агрессии против Украины.

Американская разведка отметила обращение "Группы Вагнера" к Китаю вместе с успешными попытками купить оружие у двух ближайших союзников России – Беларуси и Сирии.

В отчете США говорится, что Беларусь "уже поставила 50% обещанного неопределенного оружия" к началу января и предложила прислать "Группе Вагнера" 300 000 гранатометов ВОГ-17. Террористы также купили у Сирии шесть гранатометов SPG-9 и 180 гранат.

В документе также содержится подробная информация о контактах между "Группой Вагнера" и Турцией о продаже оружия, о которых упоминается в других отчетах разведки.

Согласно оценке разведки США, "Группа Вагнера" отправила своих представителей в Анкару для поиска беспилотников, систем электронной борьбы, контрбатарейных систем и гаубичной артиллерии. Турецкие контакты террористов, согласно отчету, сообщили, что не могут экспортировать некоторое из запрашиваемого оборудования, например гаубицы, системы контрбатарейной борьбы и оборудования для борьбы с беспилотниками.

  • 17 апреля экс-командиры "Группы Вагнера" рассказали российскому проекту Gulagu.net о массовых убийствах гражданских и военнопленных украинцев, зверствах и других военных преступлениях, совершенных на войне против Украины по приказам главаря Евгения Пригожина, соратника диктатора Владимира Путина.

Читайте также: Террористы группы Вагнера сделали YouTube платформой для своей пропаганды – Sunday Times

Вадим Ребрина
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группа вагнера Китай оружие
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