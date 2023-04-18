UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Выводы проверки по утечке секретной информации будут готовы в течение 45 дней – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 08:37
Выводы проверки по утечке секретной информации будут готовы в течение 45 дней – Пентагон - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

В течение 45 дней министру обороны США Ллойду Остину представят выводы проверки по делу об утечке информации из Пентагона, когда документы, в которые, возможно, были внесены изменения, с грифом "совершенно секретно" оказались в свободном доступе в интернете. Об этом на брифинге сказала спикер Пентагона Сабрина Сингх, сообщает пресс-служба министерства.

Также Остину предоставят рекомендации по улучшению политики и процедур департамента, связанного с защитой секретной информации.

По словам спикера, ведомство находится в тесном контакте с Белым домом, Конгрессом, союзниками и партнерами. 

Отдельно Сингх сказал, что министерство ранее публично признавало наличие "небольшого военного присутствия США в Украине", которое оказывает критически важную поддержку посольству США, офису военного атташе, а также поддержку программ помощи в области безопасности.

"Это не новость", – сказала представитель Пентагона. "Чтобы было ясно, в Украине нет боевых частей США, ведущих боевые действия", — добавила она.

  • 13 апреля 2023 года ФБР заявило о задержании нацгвардейца Джека Тейшейры, подозреваемого в распространении секретных разведданных США.
  • Президент США Джо Байден сказал, что следователи приближаются к выводу об утечке данных.

Читайте также: "Чувство шока и страдания". В Пентагоне отреагировали на масштабы слива разведданных

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон утечка слив
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 