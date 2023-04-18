Выводы проверки по утечке секретной информации будут готовы в течение 45 дней – Пентагон

В течение 45 дней министру обороны США Ллойду Остину представят выводы проверки по делу об утечке информации из Пентагона, когда документы, в которые, возможно, были внесены изменения, с грифом "совершенно секретно" оказались в свободном доступе в интернете. Об этом на брифинге сказала спикер Пентагона Сабрина Сингх, сообщает пресс-служба министерства.

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Также Остину предоставят рекомендации по улучшению политики и процедур департамента, связанного с защитой секретной информации.

По словам спикера, ведомство находится в тесном контакте с Белым домом, Конгрессом, союзниками и партнерами.

Отдельно Сингх сказал, что министерство ранее публично признавало наличие "небольшого военного присутствия США в Украине", которое оказывает критически важную поддержку посольству США, офису военного атташе, а также поддержку программ помощи в области безопасности.

"Это не новость", – сказала представитель Пентагона. "Чтобы было ясно, в Украине нет боевых частей США, ведущих боевые действия", — добавила она.

13 апреля 2023 года ФБР заявило о задержании нацгвардейца Джека Тейшейры, подозреваемого в распространении секретных разведданных США.

Президент США Джо Байден сказал, что следователи приближаются к выводу об утечке данных.

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Вадим Ребрина

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