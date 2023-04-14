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Слив из Пентагона. Подозреваемый отвечал за безопасность связи, имел все допуски

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 19:59
Слив из Пентагона. Подозреваемый отвечал за безопасность связи, имел все допуски - Фото
Джек Тейшейра (Фото - Instagram)

На заседании суда в Бостоне Джеку Тейшейре, который подозревается в организации утечки секретной информации из Пентагона, было зачитано обвинение. Об этом сообщает CNN.

ФБР подозревает Тейшейру в несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся национальной обороны, а также в несанкционированном удалении секретной информации. Он останется под стражей как минимум до следующего заседания суда 19 апреля. 

CNN сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонных сферах, что Тейшейра служил в подразделении, которое является "круглосуточной оперативной миссией" и собирает разведданные из различных источников и делает отчеты для высокопоставленных военных руководителей по всему миру. 

В обязанности Тейшейры входила не работа с информацией, а обеспечение работы специальной защищенной информационной системы. В связи с этим, утверждает источник, Тейшейре был оформлен допуск к сверхсекретным/конфиденциальным закрытым данным.

По словам чиновника, Тейшейра прошел перед этим "крайне тщательную проверку". Лица с таким уровнем допуска подписывают соглашение о неразглашении и обязаны сообщать, если допускают любую ошибку, которая может поставить под угрозу секретность информации или "повлиять на психическое состояние и способность продолжать выполнять свою работу".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет".
  • Журналисты WP провели собственное расследование об утечке, по их данным, ее источником может быть "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.
  • 13 апреля ФБР объявило об аресте по делу об утечке информации из Пентагона.
Сергій Бережний
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