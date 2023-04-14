Слив из Пентагона. Подозреваемый отвечал за безопасность связи, имел все допуски
На заседании суда в Бостоне Джеку Тейшейре, который подозревается в организации утечки секретной информации из Пентагона, было зачитано обвинение. Об этом сообщает CNN.
ФБР подозревает Тейшейру в несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся национальной обороны, а также в несанкционированном удалении секретной информации. Он останется под стражей как минимум до следующего заседания суда 19 апреля.
CNN сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонных сферах, что Тейшейра служил в подразделении, которое является "круглосуточной оперативной миссией" и собирает разведданные из различных источников и делает отчеты для высокопоставленных военных руководителей по всему миру.
В обязанности Тейшейры входила не работа с информацией, а обеспечение работы специальной защищенной информационной системы. В связи с этим, утверждает источник, Тейшейре был оформлен допуск к сверхсекретным/конфиденциальным закрытым данным.
По словам чиновника, Тейшейра прошел перед этим "крайне тщательную проверку". Лица с таким уровнем допуска подписывают соглашение о неразглашении и обязаны сообщать, если допускают любую ошибку, которая может поставить под угрозу секретность информации или "повлиять на психическое состояние и способность продолжать выполнять свою работу".
- Журналисты WP провели собственное расследование об утечке, по их данным, ее источником может быть "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.
- 13 апреля ФБР объявило об аресте по делу об утечке информации из Пентагона.
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