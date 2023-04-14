Слив из Пентагона. Подозреваемый отвечал за безопасность связи, имел все допуски

На заседании суда в Бостоне Джеку Тейшейре, который подозревается в организации утечки секретной информации из Пентагона, было зачитано обвинение. Об этом сообщает CNN.

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ФБР подозревает Тейшейру в несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся национальной обороны, а также в несанкционированном удалении секретной информации. Он останется под стражей как минимум до следующего заседания суда 19 апреля.

CNN сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонных сферах, что Тейшейра служил в подразделении, которое является "круглосуточной оперативной миссией" и собирает разведданные из различных источников и делает отчеты для высокопоставленных военных руководителей по всему миру.

В обязанности Тейшейры входила не работа с информацией, а обеспечение работы специальной защищенной информационной системы. В связи с этим, утверждает источник, Тейшейре был оформлен допуск к сверхсекретным/конфиденциальным закрытым данным.

По словам чиновника, Тейшейра прошел перед этим "крайне тщательную проверку". Лица с таким уровнем допуска подписывают соглашение о неразглашении и обязаны сообщать, если допускают любую ошибку, которая может поставить под угрозу секретность информации или "повлиять на психическое состояние и способность продолжать выполнять свою работу".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают , что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет"

Журналисты WP провели собственное расследование об утечке, по их данным, ее источником может быть "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.

13 апреля ФБР объявило об аресте по делу об утечке информации из Пентагона.

Сергій Бережний

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