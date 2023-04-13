ФБР объявило об аресте по делу об утечке информации из Пентагона – видео
13.04.2023, 21:55
Агент ФБР
ФБР объявило об аресте по делу об утечке информации из Пентагона. В заявлении бюро, на которое ссылается The New York Times, говорится, что были проведены "санкционированные правоохранительные действия" в доме в Норт-Дайтоне.
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Позже издание написало, что официальный представитель США подтвердил арест именно нацгвардейца Военно-воздушных сил США Джека Тейшейры.
Об аресте Тейшейры сообщает также Sky News.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил информацию о задержании военного.
"Тейшейра — сотрудник Национальной гвардии ВВС США. Агенты ФБР без происшествий задержали Тейшейру сегодня днем. Он предстанет перед Окружным судом США округа Массачусетс", – сказал Гарланд.
СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк, и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет".
- Сегодня президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал утечку секретных документов из Пентагона. По его словам, следователи "приближаются" к выводу о сливе данных.
- Журналисты WP провели собственное расследование об утечке: утверждают, что за этим, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.
- The New York Times сегодня написала, что за утечкой может стоять 21-летний нацгвардеец Военно-воздушных сил США Джек Тейшейра.
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