ФБР объявило об аресте по делу об утечке информации из Пентагона – видео

ФБР объявило об аресте по делу об утечке информации из Пентагона. В заявлении бюро, на которое ссылается The New York Times, говорится, что были проведены "санкционированные правоохранительные действия" в доме в Норт-Дайтоне.

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Позже издание написало, что официальный представитель США подтвердил арест именно нацгвардейца Военно-воздушных сил США Джека Тейшейры.

Об аресте Тейшейры сообщает также Sky News.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил информацию о задержании военного.

"Тейшейра — сотрудник Национальной гвардии ВВС США. Агенты ФБР без происшествий задержали Тейшейру сегодня днем. Он предстанет перед Окружным судом США округа Массачусетс", – сказал Гарланд.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают , что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк, и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет"

Сегодня президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал утечку секретных документов из Пентагона. По его словам, следователи "приближаются" к выводу о сливе данных.

Журналисты WP провели собственное расследование об утечке: утверждают, что за этим, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.

The New York Times сегодня написала, что за утечкой может стоять 21-летний нацгвардеец Военно-воздушных сил США Джек Тейшейра.

Вадим Ребрина

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