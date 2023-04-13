Слив из Пентагона. За утечкой документов может стоять 21-летний нацгвардеец ВВС США – NYT

За утечкой секретных документов Пентагона, в том числе касающихся российско-украинской войны и планов будущего наступления Сил обороны, может стоять 21-летний нацгвардеец Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает The New York Times.

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Журналисты утверждают, что проанализировали документы и пообщались участниками платформы для геймеров, с которой, вероятно, началась утечка данных Пентагона.

Сегодня также вышло расследование The Washington Post, в котором журналисты заявили, что за утечкой может стоять "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.

В NYT утверждают, что администратором небольшого игрового чата, куда за последние несколько месяцев просочились документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС США штата Массачусетс.

Нацгвардейца зовут Джек Тейшейра, он руководил онлайн-группой под названием Thug Shaker Central, где от 20 до 30 человек, – в основном молодые люди и подростки – объединились "из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм", пишут журналисты.

Два неназванных официальных лица США подтвердили NYT, что следователи хотят поговорить с летчиком об утечке. Один чиновник сказал, что у летчика якобы может быть информация, имеющая отношение к расследованию.

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Журналисты NYT поговорили с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central, один из которых сказал, что минимум три года знаком с человеком, который якобы слил информацию, он называл его "OG". Друзья описали его как "старший, чем большинство членов группы" и назвали "бесспорным лидером". Один из них сказал, что у "OG" якобы был доступ к разведывательным документам благодаря его работе.

Они не назвали имени лидера группы, но в NYT утверждают, что след цифровых доказательств приводит к летчику Тейшейре.

Комментируя мотивы слива данных, друзья "OG" сказали, что документы публиковались в "чисто информативных целях", и сами участники чата не принимают ничьей стороны в российско-украинской войне. Однако потом один из подростков взял несколько десятков документов и разместил их на общедоступной онлайн-форуме, после чего их начали подхватывать русскоязычные Telegram-каналы и западные медиа.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступления (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают , что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет"

Сегодня Байден впервые публично прокомментировал утечку секретных документов из Пентагона. По его словам, следователи "приближаются" к выводу о сливе данных.

Журналисты WP провели собственное расследование об утечке: утверждают, что за этим, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.

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Оксана Житнюк

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