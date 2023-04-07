"План контрнаступления ВСУ". В США подтвердили подлинность документов, видят след РФ – CNN

Неназванные официальные лица в США в комментарии CNN подтвердили подлинность "слитых" в соцсети военных документов США о якобы подготовке весеннего украинского контрнаступления. Три анонимных американских чиновника в комментарии Reuters заявили, что, вероятно, за этим стоит Россия или пророссийские элементы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

6 апреля 2023 года издание NYT опубликовало статью, в которой утверждалось о якобы "слитых" в соцсети планах США и союзников по украинскому контрнаступлению. Как сообщало издание, в социальных сетях окупантов появились "секретные документы с подробным описанием секретных планов США и НАТО".

Советник главы ОП Михаил Подоляк 7 апреля назвал "слитые" документы фотошопом.

По словам собеседников Reuters, "слитые" документы, по всей видимости, были изменены россиянами для того, чтобы уменьшить количество их потерь на поле боя.

Издание сообщило, что в Минобороны США отказались комментировать этот инцидент, однако заявили, что "утечка таких конфиденциальных документов очень необычная и автоматически инициирует расследование".

CNN пишет, что "слитые" в сеть документы являются частью ежедневной презентации войны России против Украины, которую Пентагон готовит с использованием разведывательной информации. Некоторые из этих документов были отредактированы, отмечают журналисты.

Издание добавляет, что часть данных в документах – касающихся ориентировочных потерь обеих сторон – очевидно изменена с целью подыграть российской пропаганде.

3 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что у российских кафиров еще есть время покинуть Украину, "или мы их убьем".

29 апреля министр обороны Алексей Резников анонсировал контрнаступление ВСУ по нескольким направлениям на апрель-май. Президент Чехии Петр Павел в интервью заявил, что союзники должны сделать все, чтобы Украина победила в 2023 году.

Читайте также: США: Китай поддерживает Россию в войне. Байден говорил об этом с Макроном перед его поездкой

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.