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В утечке была часть правдивых данных об Украине, но они уже не актуальны – Резников

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 17:08
В утечке была часть правдивых данных об Украине, но они уже не актуальны – Резников - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Та часть информации из слитых документов Пентагона, которая касалась Украины и была правдивой, уже не актуальна. Об это во время визита в Мадрид заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Reuters.

Резников сказал, что предполагаемые утечки документов Пентагона содержат "смесь правдивой и ложной информации", а те данные, которые были правдивыми, уже не актуальны.

Министр также сказал, что, по его мнению, утечки информации были психологической информационной операцией, которая принесет пользу России и ее союзникам.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что "причин для переживаний нет".

Читайте также: Слив документов Пентагона: что известно и какие риски для Украины

Оксана Житнюк
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