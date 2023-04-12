В утечке была часть правдивых данных об Украине, но они уже не актуальны – Резников

Та часть информации из слитых документов Пентагона, которая касалась Украины и была правдивой, уже не актуальна. Об это во время визита в Мадрид заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Reuters.

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Резников сказал, что предполагаемые утечки документов Пентагона содержат "смесь правдивой и ложной информации", а те данные, которые были правдивыми, уже не актуальны.

Министр также сказал, что, по его мнению, утечки информации были психологической информационной операцией, которая принесет пользу России и ее союзникам.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают , что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что "причин для переживаний нет"

В Белом доме сообщили, что президент США Байден в курсе об утечке "секретных документов", но точных его масштабов там пока не знают.

Секретарь комитета Совета по нацбезопасности Роман Костенко считает, что резонансная утечка информации из Пентагона – "однозначно плохо" для планов украинских военных.

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Оксана Житнюк

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