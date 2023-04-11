Байден в курсе об утечке "секретных документов". Точных масштабов мы не знаем — Белый дом

Президент США Джо Байден был проинформирован об утечке "секретных документов", которая произошла в последние недели. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, Байдена проинформировали об утечке в конце прошлой недели, он оставался в курсе и контактировал с представителями национальной безопасности.

Он отметил, что не знает, пришло ли расследование к выводу, откуда произошла утечка.

На вопрос о том, локализована ли утечка и является ли это постоянной угрозой, Кирби ответил: "Мы не знаем, мы действительно не знаем".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT . 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают , что часть "слива" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет

Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".

Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.

В слитых "документах" речь идет и о слежке американской разведки за Зеленским. В окружении украинского президента сказали, что "ничего удивительного в этом нет".

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Дмитро Гриниченко

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