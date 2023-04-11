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Байден в курсе об утечке "секретных документов". Точных масштабов мы не знаем — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 09:29
Байден в курсе об утечке
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден был проинформирован об утечке "секретных документов", которая произошла в последние недели. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Байдена проинформировали об утечке в конце прошлой недели, он оставался в курсе и контактировал с представителями национальной безопасности. 

Он отметил, что не знает, пришло ли расследование к выводу, откуда произошла утечка. 

На вопрос о том, локализована ли утечка и является ли это постоянной угрозой, Кирби ответил: "Мы не знаем, мы действительно не знаем". 

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают, что часть "слива" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет.
  • Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".
  • Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.
  • В слитых "документах" речь идет и о слежке американской разведки за Зеленским. В окружении украинского президента сказали, что "ничего удивительного в этом нет".

Читайте также: Reuters пишет, что "секреты" США могут быть подделкой. CNN заявляет, что ВСУ изменили военные планы

Дмитро Гриниченко
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