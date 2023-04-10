"Слив из Пентагона": США могли следить за Зеленским. Источник в ОП: Ничего удивительного

Резонансная утечка "разведывательной информации" из Пентагона за период февраль-март 2023 года якобы может негативно повлиять на взаимоотношения государства с союзниками и партнерами, пишет CNN со ссылкой на анонимные источники и уточняет, что в слитых "документах" речь идет о слежке американской разведки за президентом Владимиром Зеленским.

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Журналисты канала пересмотрели 53 "слитых" документа, в одном из которых говорится, что США якобы шпионили за президентом союзников. Как сказал CNN источник в окружении Зеленского, "ничего удивительного" в этом нет. Однако украинские чиновники "глубоко разочарованы" самой утечкой информации, пишет канал.

CNN отмечает, что благодаря разведке США удалось узнать, что в конце февраля 2023 года Зеленский якобы "предлагал нанести удары по российским позициям в Ростовской области", используя беспилотные летательные аппараты. БПЛА использовались потому, что у Украины нет дальнобойного оружия, способного долететь так далеко, пишет CNN.

В частности, в "сливе" говорилось и о том, что США не хотят предоставлять Украине ракетные системы большой дальности, поскольку они могут быть использованы для ударов по целям в глубине России, хотя Украина и пообещала не использовать для этого оружие США, отмечает CNN.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT . 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слив в Сеть и с какой целью. США считают , что часть "слива" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет

Как пишет канал, в другом "отчете разведки" говорится о том, что Китай может использовать украинские удары по целям в глубине России, "представив НАТО как агрессора", и "может увеличить помощь России, если сочтет нападения значительными".

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю президента.

По данным "слитых документов", США использовали сигнальную разведку, охватывающую перехваченные коммуникации, то есть полученную из электронных сигналов из систем связи, радаров и систем вооружения.

Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.

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LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю президента.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю президента.

Артем Джеріпа

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