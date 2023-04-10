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Reuters пишет, что "секреты" США могут быть подделкой. CNN заявляет, что ВСУ сменили планы

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 07:21
Reuters пишет, что
Боец ВСУ (Фото: EPA)

Агентство Reuters заявило, что слитые в медиа "секретные документы" США о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины могут быть подделкой, а CNN заявляет, что Украина изменила военные планы из-за этого. 

По словам двух американских чиновников, с которыми пообщались журналисты Reuters, в Вашингтоне не исключают, что опубликованные "секретные документы" могли быть подделаны, чтобы ввести расследование в заблуждение относительно их происхождения или распространить ложь, чтобы ударить по интересам США.

Американцы изучают, какие могли быть мотивы у официального лица или группы людей, которые могут быть причастны к утечке. 

Один чиновник заявил, что следователи рассматривают четыре-пять теорий, от недовольного сотрудника до внутренней угрозы, которая активно хотела подорвать интересы безопасности США.

Канал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому сообщил, что Украина уже якобы изменила некоторые военные планы из-за утечки. 

"Утечка также побудила Пентагон предпринять шаги по сокращению потока таких крайне важных документов", — сказали CNN чиновники в Вашингтоне. 

Читайте также: "План контрнаступления". США считают, что часть "утечки" сфальсифицирована Россией – CNN

Дмитро Гриниченко
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