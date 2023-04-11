Утечка из Пентагона может на многое повлиять: на ход войны и планирование — боевой нардеп

Секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко считает, что резонансная утечка информации из Пентагона – "однозначно плохо" для планов украинских военных, потому что если у противника действительно есть такого рода правдивая информация, это реально может повлиять на место и порядок привлечения Сил обороны к сопротивлению вторжению РФ. Об этом полковник СБУ в отставке сказал в комментарии LIGA.net.

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Он назвал это "очень большой проблемой".

"Противник, понимая наши резервы, наши силы, может подтянуть большие силы. Конечно, [утечка] повлияла – и на это нужно будет реагировать. <...> Это может на многое повлиять, в частности, и на ход боевых действий, и дальнейшее планирование", – считает Костенко.

По его мнению, если это правдивая информация, тогда союзникам нужно понимать, какая еще информация такого плана есть у противника, насколько она достаточна и глубока, насколько системно он ее получает.

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Что касается мотивов слившего документы в Сеть, то их, говорит нардеп, может быть очень много: РФ, например, может пытаться показать, что она знает планы Украины, чтобы сорвать контрнаступление.

"Это может быть одной из серьезных операций РФ, одной из самых успешных, которой они хотели показать, что "могут". Показать, что они осведомлены о планах, чтобы, например, взять себе время, пока мы будем перегруппировываться, и подготовиться еще больше", – сказал он.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают , что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что "причин для переживаний нет"

Костенко не считает, что эти документы – дезинформация: "Об этом говорят только наши", а американцы "этого не сказали, а наоборот, расследуют проблему, как это произошло".

"По моим данным, тех, с кем я общаюсь, люди говорят, что это реальная информация (в тех местах, где нет откровенного "фотошопа". – ред.). Просто надо понимать, насколько глубоко РФ ее получила", – подчеркнул он.

Костенко не считает, что есть угроза, что Киев начнет от США получать меньше данных из-за этого скандала: "Тут же вопрос не в меньшем получении информации, а чтобы меньше людей было приобщено именно к этой информации. Как вы знаете – передал что-то секретарю, тот – помощнику, и так далее. Эти прослойки уберут".

Євген Пилипенко , Марко Сировой

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