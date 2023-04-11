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В Южной Корее считают большую часть документов из "утечки" в Пентагоне фальшивками – CNN

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 11:18
В Южной Корее считают большую часть документов из
Пентагон и секретные документы (коллаж - Юлия Виноградская, LIGA.net)

Офис президента Южной Кореи утверждает, что министры обороны Южной Кореи и Соединенных Штатов согласились, что "значительное количество" информации в обнародованных "документах Пентагона" было сфальсифицировано. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Офиса.

"О вероятном прослушивании правительством США, министры обороны двух стран согласились, что "значительное количество документов было сфабриковано", — говорится в заявлении.

Ни о каких деталях не сообщается.

Также в заявлении не уточняется, считают ли стороны сфабрикованными только части о Южной Корее или документы в целом.

Пресс-служба Пентагона сообщает, что 14 апреля помощник министра обороны США по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер примет генерального директора по оборонной политике Японии Масуда Кадзуо и заместителя министра по национальной оборонной политике Республики Корея Хо Те Гина на трехсторонних переговорах по вопросам обороны.

Согласно сообщению, три стороны обсудят ситуацию в регионе, включая ядерные и ракетные угрозы КНДР, а также конкретные пути укрепления трехстороннего сотрудничества в области обороны.

  • В начале апреля газета The New York Times написала о "сливе" секретных документов Пентагона, в частности, о подготовке Украины к контрнаступлению. В Офисе президента Украины заявили, что информация, касающаяся контрнаступления, – это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего более, реальных планов Украины это не касается".
  • Утечка состоит примерно из сотни документов, сфотографированных неизвестным лицом. Эти фотокопии касаются разных регионов мира, а не только Украины, и имеют разную разведывательную направленность.
  • После выхода первой статьи NYT опубликовала еще один материал на основании этой утечки – о том, что американская разведка глубоко проникла в военное командование России и получает информацию почти из каждой спецслужбы РФ.
  • Публикации также начали появляться в других медиа, в частности, WaPo узнал оттуда о попытках ПВК Вагнера купить оружие в Турции.

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Вадим Ребрина
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