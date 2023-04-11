WP из "сливов": Союзник США Египет тайно обещал россиянам 40 000 снарядов к Градам и порох

По информации из "рассекреченных документов Пентагона", президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси в феврале 2023 года якобы собирался изготовить 40 000 реактивных снарядов для страны-террориста России и поручил чиновникам держать производство и поставки в секрете. Об этом пишет The Washington Post.

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В документе за 17 февраля 2023 года говорится о возможных разговорах Ас-Сиси с местными военачальниками и "планах" передачи оккупантам снарядов и пороховых зарядов. Президент страны якобы поручил посвященным держать в секрете производство и отгрузку снарядов "во избежание проблем с Западом".

Сейчас между страной-оккупантом РФ и жертвой ее полномасштабного нападения Украиной идет война на истощение ресурсов, в том числе боеприпасов, и обе стороны стремятся где угодно и как угодно пополнить истощенные арсеналы.

Министр военного производства страны Мохамед Салах ад-Дин сказал, судя по документу, что он "прикажет своим людям работать посменно, если это будет необходимо, потому что это было наименьшее, что Египет мог сделать, чтобы отплатить России за ранее неуказанную помощь". Не уточняется, что за российская помощь. Он также якобы сказал, что россияне сказали ему, что готовы "купить что угодно".

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В документе говорилось, что порох, предлагаемый России, будет производиться на химзаводе №18.

В фото документа цитируется заявление Ас-Сиси, что он рассматривает возможность продажи "обычных вещей" Китаю, чтобы освободить место на арсеналах для "большего производства Sakr 45" (тип 122-мм реактивного снаряда). Не уточняется, будут ли снаряды, которые хотели производить для России, "Сакр-45", но они совместимы с российскими РСЗО "Град".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT . 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (по состоянию на начало марта). Появилось около 100 листов А4 некой презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, в какой степени эти документы подделаны, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают , что часть "утечки" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО с целью обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что надо дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет

Газета связалась для комментария по теме с представителем министерства иностранных дел ближневосточной страны Ахмедом Абу Зейдом, который формально заявил, что "позиция Египта с самого начала основана на невмешательстве" в войну, "обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами", и добавил, что Каир "поддерживает устав ООН и международное право в резолюциях Генассамблеи ООН".

Глава МИД страны заявил, что Египет "продолжает призывать обе стороны к прекращению боевых действий и достижению политического решения путем переговоров".

Собеседник из правительства США на условиях анонимности сообщил WP, что Вашингтону "неизвестно о каком-либо выполнении этого плана" по экспорту снарядов: "Мы не видели, чтобы это произошло".

Ас-Сиси официально является одним из ближайших и старейших союзников США на Ближнем Востоке, Египет – "крупный получатель американской помощи", напомнила газета.

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Между тем, газета напоминает, что недавно Москва и Каир подписали несколько сделок, например, соглашение о строительстве Россией крупного железнодорожного цеха в Египте, а Росатом начал в прошлом году строительство первой АЭС в Египте.

"Возможно, важнее всего то, что после того, как война нарушила доступ к украинской пшенице, Каир стал в значительной степени полагаться на закупки российского зерна", – добавили в WP.

Не указывается, как правительство США получило сведения о переговорах в Египте и с Египтом; вероятно, полагают журналисты, это радиотехническая разведка перехвата сообщений.

10 апреля 2023 года в Белом доме сообщили, что президент США Байден в курсе об утечке "секретных документов", но точных ее масштабов там пока не знают.

Правительство США считает, что КНДР тайно поставляет России артиллерийские снаряды, и что Китай якобы рассматривает такой же вариант.

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Євген Пилипенко

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