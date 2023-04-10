В Офисе президента пояснили основные задачи утечки "секретных документов" Пентагона

Публикация в открытом доступе "секретных документов" Министерства обороны США является игрой российских спецслужб, среди ее целей – внести раскол между партнерами Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире канала "Настоящее время".

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"Несомненно, это игра российских спецслужб. Всегда же нужно смотреть, кто заинтересован", – подчеркнул Подоляк.

Представитель Офиса президента определил задачи этого слива.

Первая, по его мнению, – внести раскол между партнерами Украины.

Подоляк отметил, что решение Пентагона провести расследование этого слива позволит провести определенные превентивные мероприятия по обеспечению большего контроля за реальными документами.

Вторая задача – показать, что Россия имеет возможность влиять на то, что происходит в этой войне.

"Третья составляющая. Показать, что все в хаосе, что никто не следит за секретными, стратегическими документами, которые ходят в Украине и в США чуть ли не в открытом доступе", – сказал Подоляк.

Представитель ОП не согласился с утверждением, опубликованным CNN о том, что появление этих документов в открытом доступе якобы изменило планы украинского контрнаступления.

Он подчеркнул, что в опубликованных документах нет ничего, что могло бы существенно повлиять на диспозицию накануне наступательных операций, которые готовит Украина.

"В этих так называемых документах никаких планов, конкретных оперативно-тактических сценариев не было", – заявил Подоляк.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT . 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают , что часть "слива" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет

7 апреля советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".

Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.

Пентагон выясняет масштаб утечки.

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Наталія Медведєва

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