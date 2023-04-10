В Офисе президента пояснили основные задачи утечки "секретных документов" Пентагона
Публикация в открытом доступе "секретных документов" Министерства обороны США является игрой российских спецслужб, среди ее целей – внести раскол между партнерами Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире канала "Настоящее время".
"Несомненно, это игра российских спецслужб. Всегда же нужно смотреть, кто заинтересован", – подчеркнул Подоляк.
Представитель Офиса президента определил задачи этого слива.
Первая, по его мнению, – внести раскол между партнерами Украины.
Подоляк отметил, что решение Пентагона провести расследование этого слива позволит провести определенные превентивные мероприятия по обеспечению большего контроля за реальными документами.
Вторая задача – показать, что Россия имеет возможность влиять на то, что происходит в этой войне.
"Третья составляющая. Показать, что все в хаосе, что никто не следит за секретными, стратегическими документами, которые ходят в Украине и в США чуть ли не в открытом доступе", – сказал Подоляк.
Представитель ОП не согласился с утверждением, опубликованным CNN о том, что появление этих документов в открытом доступе якобы изменило планы украинского контрнаступления.
Он подчеркнул, что в опубликованных документах нет ничего, что могло бы существенно повлиять на диспозицию накануне наступательных операций, которые готовит Украина.
"В этих так называемых документах никаких планов, конкретных оперативно-тактических сценариев не было", – заявил Подоляк.
- 7 апреля советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".
- Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.
- Пентагон выясняет масштаб утечки.
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