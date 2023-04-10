Пентагон еще выясняет масштаб и пути утечки "секретных документов", в том числе об Украине
Пентагон все еще работает над определением масштабов утечки "секретной информации", которая произошла в последние недели и касалась в том числе российско-украинской войны. Об этом заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер, передает CNN.
"Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, предполагаемое воздействие и наши меры по смягчению последствий. Мы все еще изучаем, как это произошло, а также масштаб проблемы", – сказал представитель Пентагона.
Мигер сказал, что министр обороны США Ллойд Остин был впервые проинформирован об утечке 6 апреля, и на следующий день он начал "ежедневно созывать высшее руководство".
По словам Мигера, в выходные официальные лица США связались с союзниками и партнерами, некоторые из которых также были замешаны в утечке "документов".
- Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".
- Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.
- В слитых "документах" речь идет и о слежке американской разведки за Зеленским. В окружении украинского президента сказали, что "ничего удивительного в этом нет".
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