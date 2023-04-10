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Пентагон еще выясняет масштаб и пути утечки "секретных документов", в том числе об Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 21:54
Пентагон еще выясняет масштаб и пути утечки
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Пентагон все еще работает над определением масштабов утечки "секретной информации", которая произошла в последние недели и касалась в том числе российско-украинской войны. Об этом заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер, передает CNN.

"Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, предполагаемое воздействие и наши меры по смягчению последствий. Мы все еще изучаем, как это произошло, а также масштаб проблемы", – сказал представитель Пентагона.

Мигер сказал, что министр обороны США Ллойд Остин был впервые проинформирован об утечке 6 апреля, и на следующий день он начал "ежедневно созывать высшее руководство".

По словам Мигера, в выходные официальные лица США связались с союзниками и партнерами, некоторые из которых также были замешаны в утечке "документов".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают, что часть "слива" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет.
  • Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".
  • Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.
  • В слитых "документах" речь идет и о слежке американской разведки за Зеленским. В окружении украинского президента сказали, что "ничего удивительного в этом нет".

Читайте также: Reuters пишет, что "секреты" США могут быть подделкой. CNN заявляет, что ВСУ изменили военные планы

Оксана Житнюк
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