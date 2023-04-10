Пентагон еще выясняет масштаб и пути утечки "секретных документов", в том числе об Украине

Пентагон все еще работает над определением масштабов утечки "секретной информации", которая произошла в последние недели и касалась в том числе российско-украинской войны. Об этом заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер, передает CNN.

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"Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, предполагаемое воздействие и наши меры по смягчению последствий. Мы все еще изучаем, как это произошло, а также масштаб проблемы", – сказал представитель Пентагона.

Мигер сказал, что министр обороны США Ллойд Остин был впервые проинформирован об утечке 6 апреля, и на следующий день он начал "ежедневно созывать высшее руководство".

По словам Мигера, в выходные официальные лица США связались с союзниками и партнерами, некоторые из которых также были замешаны в утечке "документов".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT . 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают , что часть "слива" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет

Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".

Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.

В слитых "документах" речь идет и о слежке американской разведки за Зеленским. В окружении украинского президента сказали, что "ничего удивительного в этом нет".

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Оксана Житнюк

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