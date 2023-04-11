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США пытаются успокоить союзников после "утечки" из Пентагона – Politico

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 10:03
США пытаются успокоить союзников после
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

Ряд стран, в числе которых члены "Пяти глаз" (разведывательного сообщества, в которое входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия), запросили у США информацию о фото якобы секретных документов Пентагона, появившихся в интернете. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех неназванных официальных лиц.

По их словам, Лондон, Брюссель, Берлин, Дубай и Киев задали Вашингтону вопросы о том, как информация попала в сеть, кто несет ответственность за утечку, и что США делают для удаления информации из социальных сетей.

Они также задались вопросом, предпринимает ли администрация Джо Байдена шаги по ограничению распространения разведданных в будущем.

По словам собеседников издания, по состоянию на утро понедельника официальные лица США сообщили союзникам, что администрация ведет расследование и что они все еще пытаются понять весь масштаб утечки.

Один из источников сказал, что члены "Пяти глаз" также запросили у Вашингтона брифинги, но пока, по их словам, не получили содержательного ответа. Запросы были отправлены отдельно в Управление директора национальной разведки, Центральное разведывательное управление и Федеральное бюро расследований.

Также источники издания сообщили, что после того, как на прошлой неделе стало известно об утечке, высокопоставленные представители разведки, Госдепартамента и Пентагона обратились к своим коллегам, чтобы развеять опасения по поводу публикации информации.

  • В начале апреля газета The New York Times написала о "сливе" секретных документов Пентагона, в частности, о подготовке Украины к контрнаступлению. В Офисе президента Украины заявили, что информация, касающаяся контрнаступления, – это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего более, реальных планов Украины это не касается".
  • Утечка состоит примерно из сотни документов, сфотографированных неизвестным лицом. Эти фотокопии касаются разных регионов мира, а не только Украины, и имеют разную разведывательную направленность.
  • После выхода первой статьи NYT опубликовала еще один материал на основании этой утечки – о том, что американская разведка глубоко проникла в военное командование России и получает информацию почти из каждой спецслужбы РФ.
  • Публикации также начали появляться в других медиа, в частности, WaPo узнал оттуда о попытках ПВК Вагнера купить оружие в Турции.

Читайте также: Discord, 4chan, Telegram. Как распространилась "утечка" из Пентагона – Bellingcat

Вадим Ребрина
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