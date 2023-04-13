Утечка данных из Пентагона. США "близки" к выводам и завершению расследования – Байден
Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал утечку секретных документов из Пентагона. По его словам, следователи "приближаются" к выводу о сливе данных. Об этом он сказал во время визита в Ирландию, сообщает CNN.
"Как вы знаете, идет полномасштабное расследование", – сказал Байден, когда его попросили прокомментировать утечку.
Он подчеркнул, что расследованием занимаются разведывательное сообщество и Министерство юстиции, "и они приближаются".
Байден сказал, что его беспокоит сам факт утечки, но не обязательно ее содержание.
"Меня не беспокоит утечка. Я обеспокоен тем, что это произошло, но я не знаю ничего из того, что имело бы какие-либо последствия", – сказал он.
- Министр обороны Резников заявил, что та часть информации из слитых документов Пентагона, которая касалась Украины и была правдивой, уже не актуальна.
- В утечке были документы о потерях Сил обороны и армии РФ в войне. По данным Reuters, украинские силы потеряли до 17 500 убитыми, а оккупанты – до 43 000.
- Журналисты WP провели собственное расследование об утечке: утверждают, что за этим, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.
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