Утечка данных из Пентагона. США "близки" к выводам и завершению расследования – Байден

Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал утечку секретных документов из Пентагона. По его словам, следователи "приближаются" к выводу о сливе данных. Об этом он сказал во время визита в Ирландию, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Как вы знаете, идет полномасштабное расследование", – сказал Байден, когда его попросили прокомментировать утечку.

Он подчеркнул, что расследованием занимаются разведывательное сообщество и Министерство юстиции, "и они приближаются".

Байден сказал, что его беспокоит сам факт утечки, но не обязательно ее содержание.

"Меня не беспокоит утечка. Я обеспокоен тем, что это произошло, но я не знаю ничего из того, что имело бы какие-либо последствия", – сказал он.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступления (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают , что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет"

Министр обороны Резников заявил, что та часть информации из слитых документов Пентагона, которая касалась Украины и была правдивой, уже не актуальна.

В утечке были документы о потерях Сил обороны и армии РФ в войне. По данным Reuters, украинские силы потеряли до 17 500 убитыми, а оккупанты – до 43 000.

Журналисты WP провели собственное расследование об утечке: утверждают, что за этим, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз.

Читайте также: Слив документов Пентагона: что известно и какие риски для Украины

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.