Утечка данных из Пентагона произошла "из-за молодого харизматичного мужчины" - WP
За утечкой секретных документов из Пентагона, который произошел в последние недели и касался в частности войны России против Украины, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз. Об этом говорится в собственном расследовании The Washington Post.
Репортеры издания утверждают, что нашли двух людей, называющих себя друзьями обличителя, и побеседовали с ними на условиях анонимности.
По их словам, мужчина, которого они зовут "OG", долгое время делился с ними якобы "засекреченными документами" на платформе для геймеров Discord. Первый из таких "документов" собеседники WP увидели более полугода назад.
Журналисты пишут, что чат с названием Bear vs Pig, в котором он делился с онлайн-сообществом материалами, насчитывал около 25 000 пользователей, в том числе подростков, которые якобы были также из России и Украины.
В первую очередь это были подробные заметки засекреченных файлов о войне России в Украине, пишет издание. Впоследствии "OG" начал выкладывать фото распечаток, которые ему вроде бы удалось получить на работе – по несколько документов в неделю. Журналисты утверждают, что просмотрели около 300 снимков, большинство из них еще не сообщали в СМИ.
Читайте также: США могли следить за Зеленским. Источник в ОП: Ничего удивительного
Друзья "OG" отрицают, что обличитель – российский агент или что он придерживается пророссийских взглядов. Говорят, что он "не поддерживает ни одну из сторон войны и не заинтересован в помощи ни одному из государств".
По словам собеседников репортеров, он критиковал американское правительство, особенно силовые структуры и разведку, и говорил о "злоупотреблении властью" и "сокрытии правды". Это видение он хотел передать друзьям по чату, словно именно потому и слил документы.
Другая причина публикации документов, говорят друзья "OG", – он "хотел похвастаться" перед другими.
Впоследствии кто-то из группы вынес эти документы за пределы чата, затем они попали в соцсети, а затем – в прессу, утверждают журналисты.
Сейчас спецслужбы США разыскивают "OG", резюмирует издание.
- 7 апреля 2023 советник главы Офиса президента Подоляк назвал слив информации разведки США "типовой игрой россиян".
- Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в слитных данных содержится много искаженной информации.
Читайте также: Reuters пишет, что "секреты" США могут быть подделкой. CNN заявляет, что ВСУ изменили военные планы
Комментарии