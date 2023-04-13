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Утечка данных из Пентагона произошла "из-за молодого харизматичного мужчины" - WP

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 13:24
Утечка данных из Пентагона произошла
Знакомый OG (Фото: The Washington Post)

За утечкой секретных документов из Пентагона, который произошел в последние недели и касался в частности войны России против Украины, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз. Об этом говорится в собственном расследовании The Washington Post.

Репортеры издания утверждают, что нашли двух людей, называющих себя друзьями обличителя, и побеседовали с ними на условиях анонимности.

По их словам, мужчина, которого они зовут "OG", долгое время делился с ними якобы "засекреченными документами" на платформе для геймеров Discord. Первый из таких "документов" собеседники WP увидели более полугода назад.

Журналисты пишут, что чат с названием Bear vs Pig, в котором он делился с онлайн-сообществом материалами, насчитывал около 25 000 пользователей, в том числе подростков, которые якобы были также из России и Украины.

В первую очередь это были подробные заметки засекреченных файлов о войне России в Украине, пишет издание. Впоследствии "OG" начал выкладывать фото распечаток, которые ему вроде бы удалось получить на работе – по несколько документов в неделю. Журналисты утверждают, что просмотрели около 300 снимков, большинство из них еще не сообщали в СМИ.

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Друзья "OG" отрицают, что обличитель – российский агент или что он придерживается пророссийских взглядов. Говорят, что он "не поддерживает ни одну из сторон войны и не заинтересован в помощи ни одному из государств".

По словам собеседников репортеров, он критиковал американское правительство, особенно силовые структуры и разведку, и говорил о "злоупотреблении властью" и "сокрытии правды". Это видение он хотел передать друзьям по чату, словно именно потому и слил документы.

Другая причина публикации документов, говорят друзья "OG", – он "хотел похвастаться" перед другими.

Впоследствии кто-то из группы вынес эти документы за пределы чата, затем они попали в соцсети, а затем – в прессу, утверждают журналисты.

Сейчас спецслужбы США разыскивают "OG", резюмирует издание.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о ливне в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слив и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что "причин для переживаний нет".
  • 7 апреля 2023 советник главы Офиса президента Подоляк назвал слив информации разведки США "типовой игрой россиян".
  • Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в слитных данных содержится много искаженной информации.

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Мілана Головань
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