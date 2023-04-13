Потери примерно 1 к 2. Reuters изучил две версии документа об истощении сил Украины и РФ

Агентство новостей Reuters утверждает, что изучило несколько версий слитых документов Пентагона о потерях Украины и РФ в полномасштабной войне. По данным журналистов, в документах Пентагона заявлено, что убиты до 43 000 российских оккупантов и до 17 500 украинских военнослужащих.

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Ссылаясь на документ "Россия/Украина – оценка боевой устойчивости и истощения", Reuters пишет, что, по оценке разведывательного управления Пентагона, в общей сложности Россия потеряла 189 500–223 000 человек, в том числе 35 500–43 000 убитыми и 154 000–180 000 ранеными.

Украина якобы потеряла от 124 500 до 131 000 человек, в том числе 15 500–17 500 убитыми и 109 000–113 500 ранеными.

Журналисты отмечают, что в одном американском документе, размещенном на российских каналах Telegram, цифры потерь были грубо изменены, чтобы преуменьшить потери россиян и преувеличить потери Сил обороны.

Reuters утверждает, что видел две версии одного и того же документа, одна из которых "явно изменена" (в распространившейся изначально версии говорилось о потерях убитыми до 17 500 в армии РФ и до 71 000 в Силах обороны. – Ред.).

По данным Reuters, документы показывают, что Россия хоть и имеет общее численное превосходство в некоторых областях, у Украины больше танков и бронетранспортеров.

Россия, по данным разведывательного управления Пентагона, потеряла 2048 танков и 3900 БТР, а Украина – 468 танков и 1020 БТР.

Также журналисты, ссылаясь на слитые данные, пишут, что у Украины якобы есть 802 танка и 3498 БТР, а у РФ – 419 танков и 2928 БТР. При этом Россия имеет превосходство в истребителях и ПВО.

Агентство Reuters сообщило, что изучило более 50 документов с пометками "секретно" и "совершенно секретно".

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 180 000 военных убитыми. Представители украинской власти, Генштаба и Минобороны не озвучивают потери в рядах Сил обороны, но неоднократно подчеркивали, что они в разы меньше, чем у оккупантов.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают , что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что "причин для переживаний нет"

В Белом доме сообщили, что президент США Байден в курсе об утечке секретных документов, но точных его масштабов там пока не знают.

Министр обороны Резников заявил, что та часть информации из слитых документов Пентагона, которая касалась Украины и была правдивой, уже не актуальна.

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Оксана Житнюк

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