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В Минобороны рассказали о соотношении потерь Украины и России в войне

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 21:02
В Минобороны рассказали о соотношении потерь Украины и России в войне - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Потери россиян были больше, чем у Украины, и в начале российско-украинской войны в 2014-2015 годах, но теперь этот коэффициент почти вдвое вырос в пользу Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что потери врага "в разы больше", чем несет Украина, – и это при том, что у россиян преимущество в количестве личного состава и вооружения.

"Потери были больше у них и в 2014-2015, но сейчас тот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу", – отметила Маляр.

Она также подчеркнула, что "бывают такие дни" на востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10.

"Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но тем не менее", – добавила Маляр.

  • Власти Украины не озвучивают точных данных о количестве погибших, раненых и пропавших без вести украинских защитников в полномасштабной войне.
  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022-го потери оккупантов составили 172 340 военных убитыми.
  • США считают, что армия России потеряла более 220 000 человек убитыми и ранеными.
Оксана Житнюк
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