Уничтожен российский бомбардировщик Су-24М в дополнение к 610 оккупантам – потери России

Вооруженные Силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, а также ликвидировали 610 российских оккупантов. Среди потерь врага – семь танков, 13 БМП и 15 артиллерийских систем за сутки, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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28 марта 2023 года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ около 13:30 на Бахмутском направлении уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Общие потери РФ за время полномасштабного вторжения составили:

- личного состава – 172340 (+610),

- танков – 3609 (+7),

- боевых бронированных машин – 6966,

- артиллерийских систем – 2659 (+6),

- РСЗО – 526 (+1),

- средств ПВО – 277,

- самолетов – 306 (+1),

- вертолетов – 291,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4),

- крылатых ракет – 911,

- кораблей/катеров – 18,

- автомобильной техники и автоцистерн – 5507 (+5),

- специальной техники – 288 (+1).

Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ отразили более 60 атак за сутки.

15 марта 2023 года украинские воины сбили Су-24 "вагнеровцев".

24 марта спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевский, но и там враг "выдыхается".

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Мілана Головань

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