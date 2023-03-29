Уничтожен российский бомбардировщик Су-24М в дополнение к 610 оккупантам – потери России
Вооруженные Силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, а также ликвидировали 610 российских оккупантов. Среди потерь врага – семь танков, 13 БМП и 15 артиллерийских систем за сутки, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие потери РФ за время полномасштабного вторжения составили:
- личного состава – 172340 (+610),
- танков – 3609 (+7),
- боевых бронированных машин – 6966,
- артиллерийских систем – 2659 (+6),
- РСЗО – 526 (+1),
- средств ПВО – 277,
- самолетов – 306 (+1),
- вертолетов – 291,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4),
- крылатых ракет – 911,
- кораблей/катеров – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5507 (+5),
- специальной техники – 288 (+1).
Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ отразили более 60 атак за сутки.
- 15 марта 2023 года украинские воины сбили Су-24 "вагнеровцев".
- 24 марта спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевский, но и там враг "выдыхается".
Читайте также: Бахмут почти стерт с лица земли: видео с дрона, что россияне сделали с городом
Комментарии