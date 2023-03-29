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Оккупанты обезоружили и отправили в тыл 70 "добровольцев" за отказ выполнять приказы

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 07:17
Оккупанты обезоружили и отправили в тыл 70
Оккупанты (Фото: EPA)

В последнее время наблюдается тенденция, когда российские захватчики отказываются выполнять приказы командиров. 23 марта за отказ выполнять боевое задание были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений российских "добровольческих формирований "невский" и "ветераны", говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Подобный случай, по данным Генштаба, произошел и 25 марта, когда выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на Авдеевском направлении.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям за прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено 57 атак противника на указанных направлениях, отмечается в сводке.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские защитники сбили вражеские БПЛА "Орлан-10" и ZALA.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.

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Вадим Ребрина
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