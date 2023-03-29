UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы – мэр

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 06:53
Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы – мэр - Фото
Иван Федоров (скриншот с видео)

Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, которые были слышны в разных районах города. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", – написал он.

Местные Telegram-каналы сообщают о сильном задымлении в районе аэродрома.

  • Утром 27 марта в Мелитополе также раздавались взрывы. По информации местных пабликов, были разрушены несколько зданий, которые использовали оккупанты.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел мелитополь Иван Федоров
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 