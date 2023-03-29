Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы – мэр
29.03.2023, 06:53
Иван Федоров (скриншот с видео)
Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, которые были слышны в разных районах города. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", – написал он.
Местные Telegram-каналы сообщают о сильном задымлении в районе аэродрома.
- Утром 27 марта в Мелитополе также раздавались взрывы. По информации местных пабликов, были разрушены несколько зданий, которые использовали оккупанты.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии