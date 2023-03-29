Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы – мэр

Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, которые были слышны в разных районах города. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", – написал он.

Местные Telegram-каналы сообщают о сильном задымлении в районе аэродрома.

Утром 27 марта в Мелитополе также раздавались взрывы. По информации местных пабликов, были разрушены несколько зданий, которые использовали оккупанты.

Вадим Ребрина

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