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В Мелитополе прозвучали взрывы. Пишут о разрушении нескольких зданий с оккупантами – фото

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 10:02
В Мелитополе прозвучали взрывы. Пишут о разрушении нескольких зданий с оккупантами – фото - Фото
Последствия взрывов в Мелитополе (Фото: ТГ Ивана Федорова)

Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы. Об этом сообщили мэр Мелитополя Иван Федоров, городские паблики и ресурсы оккупантов.

По информации Федорова, взрывы прозвучали в микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.

В Мелитополе прозвучали взрывы. Пишут о разрушении нескольких зданий с оккупантами – фото

Федоров опубликовал фото с подписью: "Пострадавшее" захваченное рашистами здание, где размещались вражеские силовые структуры".

В Мелитополе прозвучали взрывы. Пишут о разрушении нескольких зданий с оккупантами – фото

В Мелитополе прозвучали взрывы. Пишут о разрушении нескольких зданий с оккупантами – фото

Оккупанты сообщили о "частичном разрушении" здания около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы, повреждении еще нескольких зданий и четырех пострадавших.

По информации местных пабликов, разрушено несколько зданий, которые использовали оккупанты. 

"Из общежития автомоторного техникума, куда фейковая министерша образования и науки Елена Шапурова заселила военных (рядом с автомоторным техникумом), военные России выбегали во двор прямо в трусах", – сообщает Telegram-канал РИА-Мелитополь.

Также сообщается о разрушении здания так называемой российский Госслужбы безопасности, которое оккупанты разместили в корпусе бывшего вуза – Мелитопольского подразделения Запорожского института экономики и информационных технологий на проспекте 50-летия Победы. 

"В этих постройках наблюдаются разрушения после прилетов", – сообщают паблики.

Читайте также: Подполье в Мелитополе. Как движение "Желтая лента" строит сеть украинского сопротивления

Наталія Медведєва
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война взрыв мелитополь Иван Федоров
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