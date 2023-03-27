В Мелитополе прозвучали взрывы. Пишут о разрушении нескольких зданий с оккупантами – фото

Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы. Об этом сообщили мэр Мелитополя Иван Федоров, городские паблики и ресурсы оккупантов.

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По информации Федорова, взрывы прозвучали в микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.

Федоров опубликовал фото с подписью: "Пострадавшее" захваченное рашистами здание, где размещались вражеские силовые структуры".

Оккупанты сообщили о "частичном разрушении" здания около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы, повреждении еще нескольких зданий и четырех пострадавших.

По информации местных пабликов, разрушено несколько зданий, которые использовали оккупанты.

"Из общежития автомоторного техникума, куда фейковая министерша образования и науки Елена Шапурова заселила военных (рядом с автомоторным техникумом), военные России выбегали во двор прямо в трусах", – сообщает Telegram-канал РИА-Мелитополь.

Также сообщается о разрушении здания так называемой российский Госслужбы безопасности, которое оккупанты разместили в корпусе бывшего вуза – Мелитопольского подразделения Запорожского института экономики и информационных технологий на проспекте 50-летия Победы.

"В этих постройках наблюдаются разрушения после прилетов", – сообщают паблики.

14 марта в Мелитополе взорвали автомобиль.

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Наталія Медведєва

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